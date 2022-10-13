В СКР заработала горячая линия для участников СВО, мобилизованных и членов их семей

В Следственном комитете России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина создана горячая линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Многоканальный телефон 8 (800) 100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню) работает круглосуточно, звонок бесплатный.

Сотрудники ведомства оперативно консультируют и окажут содействие обратившимся в решении возникших проблем, включая медпомощь, положенные выплаты и другие меры соцподдержки. Это позволит обеспечить правовую поддержку и защиту прав граждан.

Работа горячей линии находится на контроле Александра Бастрыкина. Также обратиться в СКР можно в официальных аккаунтах информационного центра СКР в социальных сетях:

ВКонтакте – приемная Председателя СК России и группа информационного центра, Телеграм-канал.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram