В Скопинском районе вручили благодарности участникам сбора посылок для бойцов СВО

В пятницу, 7 октября, глава администрации Скопинского района Рязанской области Александр Боков вручил благодарственные письма организациям и предприятиям, принявшим участие в сборе посылок для участников специальной военной операции.

Среди награждённых: представители промышленной отрасли, главы крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели.

Также благодарственными письмами были награждены директора школ и коллектив работников культуры за активное участие во Всероссийской акции «Посылка солдату».

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