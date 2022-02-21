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Понедельник, 21 февраля, 2022

В Скопинском районе состоялась встреча с перевозчиками

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В Скопинском районе состоялась встреча с перевозчиками

7info7

В администрации Скопинского района состоялось оперативное совещание с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров на территории муниципалитета.

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На обсуждение были вынесены вопросы о реализации мер по исполнению положений постановления Правительства РФ от 8 октября 2020 года № 1640 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для ТС автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

По итогу совещания было принято решение в рекомендательном порядке в срок до 21 февраля 2022 г руководителям субъектов транспортной инфраструктуры, осуществляющим пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам на территории Скопинского района оборудовать свой транспорт техническими средствами обеспечения транспортной безопасности: видеофиксации, оповещения и связи.

В Скопинском районе состоялась встреча с перевозчиками
В Скопинском районе состоялась встреча с перевозчиками
В Скопинском районе состоялась встреча с перевозчиками
В Скопинском районе состоялась встреча с перевозчиками
В Скопинском районе состоялась встреча с перевозчиками

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