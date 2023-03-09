В Скопинском районе Рязанской области запустят новую котельную

В посёлке Желтухинский на территории военного городка к будущему отопительному сезону будет запущена новая котельная. Её оснастят современным, технологичным и энергосберегающим оборудованием.
Строительные работы стартовали в конце 2022 года с расчистки площадки под котельную и возведения фундамента.
На данный момент уже возведён каркас здания, рабочие приступили к монтажу оборудования. С наступлением благоприятных погодных условий будут прокладывать новую теплотрассу по территории всего военного городка.
Глава Шелемишевского сельского поселения Роман Захаров рассказал, что проблема с отоплением и водоснабжением назревала давно.
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