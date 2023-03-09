Четверг, 9 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Скопинском районе Рязанской области запустят новую котельную

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В посёлке Желтухинский на территории военного городка к будущему отопительному сезону будет запущена новая котельная. Её оснастят современным, технологичным и энергосберегающим оборудованием.

Строительные работы стартовали в конце 2022 года с расчистки площадки под котельную и возведения фундамента.

На данный момент уже возведён каркас здания, рабочие приступили к монтажу оборудования. С наступлением благоприятных погодных условий будут прокладывать новую теплотрассу по территории всего военного городка.

Глава Шелемишевского сельского поселения Роман Захаров рассказал, что проблема с отоплением и водоснабжением назревала давно.

Роман Захаров: «Мощность старого сооружения, доставшегося нам в наследство от Министерства обороны РФ и рассчитанного на обслуживание деятельности воинской части, сильно било по карману местных жителей. В связи с этим руководством области и района было принято решение о строительстве новой котельной, отвечающей всем требованиям сегодняшнего дня»

В Скопинском районе Рязанской области запустят новую котельную
В Скопинском районе Рязанской области запустят новую котельную
В Скопинском районе Рязанской области запустят новую котельную
В Скопинском районе Рязанской области запустят новую котельную
В Скопинском районе Рязанской области запустят новую котельную

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