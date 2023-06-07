В Скопинском районе Рязанской области наградили лучших социальных работников

7 июня, в преддверии Дня социального работника, который ежегодно отмечается 8 июня, во Дворце культуры им. Ленина состоялось торжественное мероприятие, посвященное тем, для кого помощь людям стала смыслом жизни.

В этот день в адрес сотрудников учреждений системы социального обслуживания звучали особые слова благодарности.

Виновников торжества с их профессиональным праздником поздравили представители районной и городской администраций, руководители социальных организаций. В своем выступлении глава администрации Скопинского района Александр Боков отметил значимость той работы, которую ежедневно выполняют соцработники.

— Сегодняшний праздник — это дань глубокого уважения к вашей благородной профессии. Мы с вами живем в непростое время, но я точно знаю, что людям всегда будет нужна ваша помощь и забота. В этой профессии нет случайных людей, у всех, кто в ней трудится, большое и доброе сердце. Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю оставаться такими же добродушными и чистосердечными. Спасибо за ваш нелегкий труд!, — подчеркнул Александр Иванович.

Одним из самых торжественных моментов праздника стало награждение лучших работников этой трудной, но такой необходимой профессии. За весомый вклад и преданность профессии, лучшие сотрудники учреждений системы социального обслуживания были отмечены региональными и муниципальными наградами, памятными знаками и ценными подарками.

Праздник в честь Дня работника социальной сферы получился торжественным и необыкновенно ярким благодаря выступлениям артистов и творческих коллективов двух муниципалитетов.