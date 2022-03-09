В Скопинском районе проводится вакцинация животных от бешенства

В селе Новые Кельцы сотрудниками Скопинской ветеринарной станции была проведена вакцинация животных от бешенства. Бешенство — острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного. Лечения против данного заболевания нет, только профилактические прививки.

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Именно поэтому руководство ветеринарной службы Рязанской области уже который год принимает решение осуществлять подворный обход домов с целью профилактики заболевания.

– Хождение по домам для привития животных от бешенства — это не наша обязанность, это возникшая необходимость в результате увеличения численности бродячих собак и кошек, которые переносят данное заболевание, заражаясь от диких животных, в частности от лис, – пояснил начальник противоэпизоотического отряда Скопинской ветеринарной станции Владислав Семилетов.

Отметим, что каждую субботу с 9:00 до 11:00 в Скопинской ветеринарной станции производится бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства.