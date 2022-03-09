В Скопинском районе проводится вакцинация животных от бешенства

В селе Новые Кельцы сотрудниками Скопинской ветеринарной станции была проведена вакцинация животных от бешенства. Бешенство — острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного. Лечения против данного заболевания нет, только профилактические прививки.
Именно поэтому руководство ветеринарной службы Рязанской области уже который год принимает решение осуществлять подворный обход домов с целью профилактики заболевания.
Отметим, что каждую субботу с 9:00 до 11:00 в Скопинской ветеринарной станции производится бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства.