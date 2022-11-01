В Скопинском районе прошёл праздник «Спорт против наркотиков»

В Скопинском районе на базе Вослебовской школы прошёл спортивно-оздоровительный праздник под девизом «Спорт против наркотиков». Учащиеся не только смогли сдать нормы ГТО, но и ознакомились с выставкой литературы, рисунками и плакатами антинаркотической направленности.

Программа мероприятия включала несколько дисциплин. Юные спортсмены достойно справлялись со всеми предложенными испытаниями. В турнире по волейболу победителем стала команда девятиклассников, а лучшие результаты в тестировании нормативных требований ГТО показали Арбузов Данила и Саратовская Ксения, Хаитовы Шаходат и Сафарбек, Эйшнер Алексей и Бармичев Антон.

Начальник райспортотдела Владимир Гамаюнов поздравил победителей и вручил им подарочные кружки с логотипом «Вместе, дружно, с оптимизмом, за здоровый образ жизни».

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