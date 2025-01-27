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Общество

В Скопинском районе поздравили блокадницу Любовь Клюшину

Анастасия Мериакри

В день годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков, 27 января, поздравили блокадницу Любовь Клюшину из рабочего посёлка Павелец. 

Любовь Клюшину навестили глава Скопинской районной администрации Михаил Ромодин, заместитель по социальной политике Александр Соловьев и глава Павелецкого поселения Николай Жарков. Жизнь этой женщины тесно переплетена с историей страны и судьбами сотен тысяч людей, переживших голод, холод, бомбардировки и обстрелы во время осады города. 

Своим гостям Любовь Клюшина рассказала о том, как люди боролись за выживание, как делились последним куском хлеба и как помогали друг другу. В её глазах, полных мудрости и боли, отражается вся тяжесть пережитого.

В Скопинском районе поздравили блокадницу Любовь Клюшину Своим гостям Любовь Клюшина рассказала о том, как люди боролись за выживание, как делились последним куском хлеба и как помогали друг другу.
В Скопинском районе поздравили блокадницу Любовь Клюшину Своим гостям Любовь Клюшина рассказала о том, как люди боролись за выживание, как делились последним куском хлеба и как помогали друг другу.
В Скопинском районе поздравили блокадницу Любовь Клюшину Своим гостям Любовь Клюшина рассказала о том, как люди боролись за выживание, как делились последним куском хлеба и как помогали друг другу.

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© Информационное агентство 7info

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