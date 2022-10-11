В Скопинском районе мужчина убил собутыльника одним ударом

В Скопинском районе местный житель получил срок за причинение смертельных травм знакомому. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Уголовное дело на мужчину 1989 года рождения завели по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 21 сентября во время пьянки он поссорился с односельчанином, заподозрив собутыльника в краже денег. Обвиняемый один раз ударил оппонента ногой по голове, пострадавший скончался.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram