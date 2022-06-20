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Понедельник, 20 июня, 2022

В Скопинском районе готовятся к проведению мотокросса

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В Скопинском районе готовятся к проведению мотокросса

На трассе вблизи деревни Ивановка пройдет первенство Центрального Федерального округа по мотокроссу, посвящённое Герою Советского Союза, национальному Герою Югославии и маршалу Советского Союза Сергею Семеновичу Бирюзову.

На месте проведения соревнований кипит работа. Задействована специализированная техника – трактор, бульдозер, грейдер, самосвал. Сейчас здесь делают насыпи для трамплинов и окашивается трава. После чего трасса будет бороноваться и заливаться водой.

Мотокросс состоится в субботу, 25 июня. Приглашаются все желающие.

В Скопинском районе готовятся к проведению мотокросса
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