В Скопинском районе до сентября отремонтируют проблемный участок дороги

Наиболее проблемный участок дороги Горлово — Нагиши — Клекотки — граница Тульской области отремонтируют до сентября. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Вопрос поднят во время заседания правительства региона 30 мая.

Министр транспорта и автодорог Павел Супрун отметил, что участок протяжённостью 20,5 километров входит в состав автодороги Горлово — Нагиши — Клекотки — граница Тульской области. До сентября отремонтируют наиболее повреждённый участок 12,6 км от села Нагиши до границы области.

На оставшемся участке в июле проведут ямочный ремонт, сообщил Павел Малков.