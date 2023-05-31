Среда, 31 мая, 2023
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В Скопинском районе до сентября отремонтируют проблемный участок дороги

7info

Наиболее проблемный участок дороги Горлово — Нагиши — Клекотки — граница Тульской области отремонтируют до сентября. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Вопрос поднят во время заседания правительства региона 30 мая.

Министр транспорта и автодорог Павел Супрун отметил, что участок протяжённостью 20,5 километров входит в состав автодороги Горлово — Нагиши — Клекотки — граница Тульской области. До сентября отремонтируют наиболее повреждённый участок 12,6 км от села Нагиши до границы области.

На оставшемся участке в июле проведут ямочный ремонт, сообщил Павел Малков.

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