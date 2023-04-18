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Вторник, 18 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Скопине задержана закладчица из Рязани с 36 граммами «синтетики»

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области и Скопинского межмуниципального отдела МВД задержали 24-летнюю жительницу Рязани, которая доставляла в райцентры региона синтетические наркотики и сбывала их.

На въезде в Скопин полицейские остановили машину такси. В ходе личного досмотра пассажирки оперативники изъяли 40 свёртков с синтетическим наркотиком общей массой свыше 36 граммов.

Выяснилось, что жительница областного центра по указанию куратора нелегального интернет-магазина доставляла партию запрещённого вещества в Скопин и должна была сделать закладки. Есть сведения, что ранее она с такой же целью посещала Кораблино, Ряжск и другие населённые пункты.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ведётся расследование.

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