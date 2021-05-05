10.2 C
Рязань
Среда, 5 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Скопине выбрали лучший памятник, сделанный своими руками

7info7
- Advertisement -

В Скопине сегодня состоялось подведение  итогов акции «Памятник своими руками» и открытие десятой юбилейной пасхальной выставки.

В акции «Памятник своими руками», организованной по инициативе Главы администрации Олега Асеева и посвященной 76-ой годовщине Великой Победы и 80-летию освобождения Скопина от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие общеобразовательные школы города, Дом детского творчества, Центр народных художественных промыслов и ремёсел, где и состоялась выставка  творческих работ, аппликаций, объёмных композиций из различных материалов.

Цель акции, -сказала начальник Управления культуры Марина Ретюнская, — не дать забыть людям мирного времени подвиги отцов, дедов и прадедов, донести до сердца каждого память и уважение к героическому прошлому нашей страны.

Начальник Управления образования Николай Калинин сказал о необходимости глубже изучать историю своей страны в целом и войны, в частности. Победители Акции были награждены Дипломами, и все присутствующие насладились прекрасными творениями детских рук в выставочном зале Центра. Солисты Дворца культуры и ДК Заречный Илья Зайцев и Олег Савин исполнили великолепные патриотические песни. Затем в Скопинском краеведческом музее состоялось открытие межрайонной Пасхальной выставки, состоящей из 504 работ. Священнослужитель Отец Владимир Палий поздравил присутствующих со Светлой Пасхальной седьмицей и пожелал дальнейшего творчества участникам выставки. Великолепные Пасхальные песни исполнили солисты вокальной группы «Преображение» под руководством Ирины Ивановой.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]