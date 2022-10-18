Вторник, 18 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Скопине временно ограничат движение через железнодорожный переезд

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Photo by form PxHere

Движение автомобилей через железнодорожный переезд в Скопине временно ограничат в связи с ремонтом.

С 19 по 28 октября за исключением выходных будет проводиться капитальный ремонт ж/д переезда 449 км участка Скопин – Вослебово (город Скопин, улица Пушкина). В связи с этим движение автомобилей будет ограничено.

Для минимизации неудобств для автомобилистов с 19 по 21 октября ремонт будет вестись ночью – с 22 до 5 часов утра, а 21 октября и 24-28 октября – с 10 до 16 часов. В это время проезд автотранспорта по переезду будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе.

После завершения основных работ в границах переезда заменят асфальтовое покрытие.

Железнодорожники просят автомобилистов отнестись с пониманием к ремонтным работам, которые проводятся для повышения безопасности, скорости и комфорта при движении через переезд.

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