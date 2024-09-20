Пятница, 20 сентября, 2024

В Скопине в ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

В Скопине произошла авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП случилось 19 сентября, примерно в 10:53, вблизи дома 28 по улице Орджоникидзе. Сообщается, что за рулем кроссового мотоцикла «Кайо» находился 17-летний житель Скопина. Он столкнулся с легковым автомобилем «Фиат Альбеа», которым управлял 65-летний житель Скопинского района.

Несовершеннолетний мотоциклист получил различные травмы. Он обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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