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Среда, 26 января, 2022

В Скопине состоялась рабочая встреча по формированию мобрезерва

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В Скопине состоялась рабочая встреча по формированию мобрезерва

Екатерина Приведенцева

26 января в администрации Скопинского района состоялась рабочая встреча по вопросам формирования мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил РФ.

В обсуждении этой важной темы приняли участие военный комиссар Скопина, Скопинского и Милославского районов Михаил Силаев, который подчеркнул значимость задачи, поставленной Верховным главнокомандующим  по проведению широкомасштабной работы по отбору граждан, пребывающих в запасе, для прохождения службы в мобилизационном резерве.

Отметим, что резерв комплектуется из граждан, пребывающих в запасе годных по состоянию здоровья, с ограничениями по возрасту. Для рядовых —  возраст до 47 лет, для младшего офицерского состава – до 52 лет, старших офицеров – до 57 лет.

— В мирное время резервисты будут участвовать в ежегодных сборах. При объявлении мобилизации им нужно будет прибыть в воинскую часть для выполнения поставленных задач. Основное место работы и заработная плата при этом сохраняется, дополнительно резервистам положен ежемесячный оклад  по воинской должности и званию. Размеры ежемесячных выплат для офицерского состава составляют от 4000 до 9000, для солдатской и сержантской категории – от 2000 до 6000 рублей.  Уважаемые граждане, если вас заинтересовала данная информация, приходите в военкомат, мы ответим на все интересующие вас вопросы, — отметил военный комиссар Михаил Силаев.

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