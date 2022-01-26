В Скопине состоялась рабочая встреча по формированию мобрезерва

26 января в администрации Скопинского района состоялась рабочая встреча по вопросам формирования мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил РФ.

В обсуждении этой важной темы приняли участие военный комиссар Скопина, Скопинского и Милославского районов Михаил Силаев, который подчеркнул значимость задачи, поставленной Верховным главнокомандующим по проведению широкомасштабной работы по отбору граждан, пребывающих в запасе, для прохождения службы в мобилизационном резерве.

Отметим, что резерв комплектуется из граждан, пребывающих в запасе годных по состоянию здоровья, с ограничениями по возрасту. Для рядовых — возраст до 47 лет, для младшего офицерского состава – до 52 лет, старших офицеров – до 57 лет.