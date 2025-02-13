В Скопине прошла встреча с членами семей участников СВО

В Скопине в формате круглого стола прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии, организованном управлением социальной защиты населения Рязанской области совместно со Штабом общественной поддержки «Единой России». В нем приняли участие и.о. главы администрации г. Скопина, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Ланина, депутат Рязанской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Женское движение» Елена Синица, представитель Штаба общественной поддержки «Единой России» Елена Строилова.

Представители ведомств и общественных организаций рассказали о мерах поддержки, дали разъяснения по льготам для участников СВО и членов их семей.

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Среди озвученных вопросов:

– содействие в возвращении бойца из плена,

– получение отпуска после ранения,

– предоставление социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома в рамках программы «Молодая семья»,

– бесплатное посещение дошкольных учреждений детям участников СВО,

– льготы на приобретение медикаментов участникам СВО, получившим инвалидность,

– трудоустройство участников СВО,

– предоставление средств реабилитации (протезов).

Кроме того, участники встречи получили ответы на вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, оформления удостоверения ветерана боевых действий, а также узнали, где можно получить консультации по правовым вопросам.

По ряду обращений будут составлены запросы и отправлены в соответствующие инстанции.

Также собравшимся презентовали проект «Самоподдержка и саморазвитие», в рамках которого в Скопинский район будет организован выезд психолога для групповой и индивидуальной работы с участниками СВО и членами их семей. Проект реализуется на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» в рамках партпроекта «Женское движение».