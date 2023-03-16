Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Скопине «Лада Гранта» сбила мужчину на пешеходном переходе

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В среду, 15 марта, в городе Скопин легковушка сбила пешехода. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

ДТП произошло около 8 часов утра возле дома 102 по улице Карла Маркса. За рулём «Лады Гранты» находился 61-летний местный житель. Его автомобиль сбил 53-летнего мужчину, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего госпитализировали с травмами. Ведётся проверка случившегося.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации