В Скопине «Лада Гранта» сбила мужчину на пешеходном переходе

В среду, 15 марта, в городе Скопин легковушка сбила пешехода. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

ДТП произошло около 8 часов утра возле дома 102 по улице Карла Маркса. За рулём «Лады Гранты» находился 61-летний местный житель. Его автомобиль сбил 53-летнего мужчину, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего госпитализировали с травмами. Ведётся проверка случившегося.