В сёлах Ермишинского района за два года построят 5 ФАПов

31 января губернатор Рязанской области Павел Малков провел «Час муниципалитета», посвященный развитию Ермишинского района.

В работе участвовали заместители председателя правительства Рязанской области, руководители региональных министерств, администрации Ермишинского района.

Губернатор заслушал отчет об исполнении поручений, данных во время поездки в Ермишинский район. Так, ведётся работа по созданию муниципального музея. Разработана дорожная карта, собирается краеведческий материал, предметы, представляющие историко-культурную ценность для формирования будущей экспозиции. Проработан вопрос ремонта автодороги в р. п. Ермишь по ул. 2-я Октябрьская, который проведут в этом году. Подана заявка на участие в конкурсе на получение субсидий для дорожных работ в селе Власово.

Глава региона поставил ряд дополнительных задач по развитию муниципального образования. Говоря о развитии здравоохранения, Павел Малков подчеркнул, что одним из наиболее важных направлений является укрепление первичного звена.

«За два года построим пять фельдшерско-акушерских пунктов в пяти сёлах района. Планируется поставка автомобиля неотложной помощи», — сказал он.

В 2023 году новый ФАП появится в с. Савватьма, в 2024 — в селах Нарма, Мердушь, Торопово и Игошино. Губернатор поручил в оперативно определиться с конкретными земельными участками под них, обеспечить эти территории доступом к сети Интернет. Главе администрации Ермишинского района также необходимо взять под личный контроль проведение диспансеризации населения. Павел Малков отметил, что это направление работы должно быть в приоритете у всех МО.

Серьезное внимание губернатор обратил на обеспечение медучреждений района врачами.

«Нужно решать вопрос с нехваткой узких специалистов, медработников, для этого активно использовать программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“, другие меры стимулирования и поддержки. Должно быть усилено взаимодействие с рязанским медицинским университетом по целевому набору», — сказал он.

По поручению Павла Малкова в этом году в регионе организуется работа выездных медицинских отрядов, соответствующий план-график уже сформирован. Предусмотрено 25 выездов. На 15 июня запланировано посещение с. Азеево в Ермишинском районе.

Говоря о сфере образования, Павел Малков отметил необходимость своевременной подготовки к ремонту кровли Ермишинской средней школы им. Героя РФ С. В. Сухарева, что позволит преступить к работам при первой возможности. В следующем году планируется привести в порядок ограждение учебного заведения. В 2023 году также продолжится и будет полностью завершены работы по оборудованию школ района системами оповещения и управления эвакуацией, как и в целом по региону. Кроме того, планируется поставка в муниципальное образование нового школьного автобуса.

Речь также шла об укреплении инфраструктуры образования в сфере культуры, оснащении профильных учреждений оборудованием, о ремонте дорог, строительстве станции очистки воды в р. п. Ермишь, газификации населённых пунктов, благоустройстве общественных территорий, привлечении инвестиций в район. Губернатор призвал администрацию муниципального района максимально участвовать во всех программах и проектах развития, руководителей министерств — своевременно и в полной мере информировать муниципалитеты об имеющихся возможностях.