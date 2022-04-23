В Шуе зафиксировали массовую гибель уток

Житель города Шуя Ивановской области заявил о массовой гибели уток в отходах производства, сообщают Ивановские новости.

Ролик с места событий опубликован в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора ролика, птиц спасают «чумазые дети».

«Еле-еле спасли двух уток, они пока все отмываются. Сами мы все в д****е. Вот, что творится в городе Шуя – на маслозаводе утки тонут, это полный беспредел», – заявил горожанин.