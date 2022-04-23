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Суббота, 23 апреля, 2022

В Шуе зафиксировали массовую гибель уток

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В Шуе зафиксировали массовую гибель уток

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Житель города Шуя Ивановской области заявил о массовой гибели уток в отходах производства, сообщают Ивановские новости.

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Ролик с места событий опубликован в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора ролика, птиц спасают «чумазые дети».

«Еле-еле спасли двух уток, они пока все отмываются. Сами мы все в д****е. Вот, что творится в городе Шуя – на маслозаводе утки тонут, это полный беспредел», – заявил горожанин.

Мужчина предположил, что причиной случившегося стал выброс отходов с местного маслозавода.

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