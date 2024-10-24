В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошёл День Чучковского района

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани в рамках реализации проекта «День муниципалитета» прошел День Чучковского района.

В мероприятии приняли участие заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица, депутат Рязанской областной Думы Николай Митрохин, глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов, начальник управления по вопросам организации местного самоуправления министерства территориальной политики Рязанской области Николай Сокуров, депутат Рязанской городской Думы Максим Стрельцов.

В рамках торжественного открытия состоялось награждение секретарей первичных организаций Чучковского района Благодарственными письмами от секретаря рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Павла Малкова.

Для гостей мероприятия была подготовлена интересная программа: краеведческий уголок, осенняя фотозона, мастер-классы по заготовкам для плетения маскировочных сетей, по вязанию спицами, по изготовлению кукол-оберегов и поделок из фоамирана, по изготовлению бантов в технике «канзаши»,

Лучшие творческие коллективы Чучковского района подарили гостям прекрасное настроение и исполнили всеми любимые песни про Россию, Родину, дружбу и любовь.

Также был организован дегустационный стол с продукцией местных производителей. Все желающие смогли попробовать мед с частной пасеки, сыры, а также блюда домашней кухни – блины, оладьи, торты, пироги, сало, холодец и многое другое.

Гостями мероприятия стали студенты филиала ФГБОУ ВС «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Рязани. Ребята приняли активное участие во всех мастер-классах, а также познакомились с историей Чучковского района и с удовольствием отведали блюда местной кухни.