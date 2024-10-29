В преддверии Дня народного единства в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошел мастер-класс по декупажу, участниками которого стали шестиклассники школы №6 г. Рязани и активисты лагеря «Пламенный».

Мастер-класс был организован в рамках этнокультурного проекта «Молдавская мастерская» Национально-культурной автономией молдаван «Прут» г. Рязани.

Представитель автономии Анастасия Крецу рассказала ребятам об истории декупажа, какие стили и виды существуют, чем они различаются между собой.

Участники мастер-класса изготовили памятный сувенир с изображением национального достояния Молдовы – грозди винограда. Благодаря технике декупаж, у ребят получилось перенести изображение этой солнечной ягоды на шкатулку.