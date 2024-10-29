Вторник, 29 октября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошел мастер-класс по декупажу

Дата публикации

Алексей Самохин

В преддверии Дня народного единства в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошел мастер-класс по декупажу, участниками которого стали шестиклассники школы №6 г. Рязани и активисты лагеря «Пламенный».

Мастер-класс был организован в рамках этнокультурного проекта «Молдавская мастерская» Национально-культурной автономией молдаван «Прут» г. Рязани.

Представитель автономии Анастасия Крецу рассказала ребятам об истории декупажа, какие стили и виды существуют, чем они различаются между собой.

Участники мастер-класса изготовили памятный сувенир с изображением национального достояния Молдовы – грозди винограда. Благодаря технике декупаж, у ребят получилось перенести изображение этой солнечной ягоды на шкатулку.

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошел мастер-класс по декупажу
Новости рубрики
Новости Рязани и области

Железнодорожники напомнили рязанцам о правилах безопасности на железной дороге

Профилактическое мероприятия прошло на переходе в районе улицы Халтурина.
Новости Касимова

Касимовские полицейские раскрыли кражу около двух миллионов рублей с банковского счета

Деньги пропали у местной жительнице, а замешан в их пропаже оказался родственник.
Новости Рязани и области

В Рязани подросток на велосипеде пострадал в ДТП с автомобилем «Лада Веста»

В результате аварии подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.