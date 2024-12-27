В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошло заключительное мероприятие грантового проекта «Шахматный каскад»

В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел «Новогодний эндшпиль» — заключительное мероприятие грантового проекта «Шахматный каскад».

Новогодний эндшпиль прошел в уютном формате чаепития. В гости в Штаб пришли воспитанники спортивной школы «Золотые купола», принимавшие участие в шахматных турнирах проекта.

Руководитель проекта Анна Долматович провела интересную викторину по шахматам, а также пообщалась с присутствующими. Самым запоминающимся событием стало вручение мерча проекта всем участникам, а также кубков и дипломов победителям в женской и мужской категориях — Ульяне Суровой и Виталию Хохлову. Всем, кто не смог прийти, подарки будут вручены через тренера.

Завершением вечера стали дружеские шахматные партии между участниками. Проект «Шахматный каскад» — это турнир, организованный при поддержке Комитета по делам молодежи Рязанской области. Партнерами проекта являются Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязанской области, спортивная школа «Золотые купола».