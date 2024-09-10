Вторник, 10 сентября, 2024

В школе № 63 в Рязани открылся детский технопарк «Кванториум»

Автор: Алексей Самохин

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10 сентября на базе школы № 63 открылся детский технопарк «Кванториум», сообщает пресс-служба администрации Рязани.

На торжественной церемонии присутствовали заместитель министра образования Рязанской области Лидия Родина, заместители начальника управления образования и молодежной политики администрации Рязани Наталья Смирнова и Николай Самофал, руководство школы, директора других школ Октябрьского района Рязани, представители технопарка «Дружба», рязанских ВУЗов, депутаты, школьники.

«Хочется, чтобы наш „Кванториум“ стал местом притяжения для школьников со всего района, где они смогут расширять свой инженерно-технический и естественнонаучный потенциал, готовиться к экзаменам. Мы приглашаем к сотрудничеству коллективы школ нашего района», — отметила директор школы № 63 Людмила Илюкина.

После торжественной церемонии открытия, гостей провели по аудиториям, в которых будут проходить занятия, показали оборудование, продемонстрировали полёты БПЛА в малой и большой полётных зонах.

Занятия в технопарке начнутся уже в этом учебном году и будут проходить в 8 квантах — Аэроквантум, Медиаквантум, Робоквантум, IT-квантум, Нано-квантум, биоквантум Нейроквантум и Хайтек, где учащиеся будут изучать различные дисциплины в современных лабораториях с использованием высокотехнологичного цифрового оборудования. Ежегодно в «Кванториуме» будет обучаться порядка 500 детей при участии 13 педагогов.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» было закуплено оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания. Для «Кванториума» были приобретены ноутбуки, МФУ, интерактивные панели, 3D-принтер, конструкторы для практического изучения принципов создания электронных устройств, наборы для проведения учебных занятий по изучению основ мехатроники, робототехники и естествознания, цифровые лаборатории и микроскопы, беспилотные летательные аппараты на общую сумму 21,4 млн. руб. из федерального, областного и городского бюджетов. Предварительно был проведен ремонт учебных помещений, в которых будут располагаться лаборатории.

В школе № 63 в Рязани открылся детский технопарк «Кванториум»
В школе № 63 в Рязани открылся детский технопарк «Кванториум»
В школе № 63 в Рязани открылся детский технопарк «Кванториум»
В школе № 63 в Рязани открылся детский технопарк «Кванториум»
В школе № 63 в Рязани открылся детский технопарк «Кванториум»
В школе № 63 в Рязани открылся детский технопарк «Кванториум»
В школе № 63 в Рязани открылся детский технопарк «Кванториум»

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