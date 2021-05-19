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Среда, 19 мая, 2021
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В школах Рязани усилены меры безопасности

7info
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Меры по усилению безопасности в образовательных учреждениях города Рязани обсудили на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы.

В школах, детских садах усилен охранный и пропускной режим. Во всех школах города установлены металлодетекторы, системы видеонаблюдения. На оснащение школ дополнительными камерами видеонаблюдения, установку ограждений, уличное освещение требуется 30 миллионов рублей. Для обеспечения исчерпывающих мер безопасности в детских садах (видеонаблюдение, ограждения, уличное освещение) необходимо 37 млн. рублей.

Работы по некоторым учреждениям запланированы, предусмотрены финансовые средства, сообщила пресс-служба РГД.

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