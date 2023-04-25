В школах №№72, 63, 68, 51 Рязани проходят ознакомительные экскурсии для учащихся 9-х классов школы №75

25 апреля состоялась ознакомительная экскурсия в школе № 68. Представители руководства школы подробно рассказали об обучении, совместно посмотрели презентационный ролик о школе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В частности, директор школы подробно пояснила особенности профильных классов технологического направления, а также различия между универсальным классом и специальным. Дополнительно отметила возможность участия в олимпиадном движении.

В ходе экскурсии школьники вместе с родителями узнали о том, что школа № 68 напрямую сотрудничает с Рязанским радиотехническим университетом.

Также директор рассказала об интересном досуге для ребят, который предлагает школа.

Например, в школе ежегодно проводится праздник школы, необычные выпускные, работают школьные музеи. Есть много форматов творчества и общественной работы при желании ребят проявить себя.

Для заинтересованных учащихся прошла экскурсия и в школе №51.

Экскурсии для девятиклассников в школы проходят и в индивидуальном порядке по согласованному с родителями графику.

Проведение встреч в школах №№72, 63 запланировано до конца месяца.