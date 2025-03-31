В Шиловском районе женщина незаконно получала соцвыплаты

В Шиловском районе женщину поймали на мошенничестве с получением социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В июне 2023 года 34-летняя женщина оформила прописку в поселке Шиловского района, который входит в зону в эту зону с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. В это время фактически проживала и работала в Рыбном. Таким образом она незаконно получила социальные выплаты в размере 14 801 рубль.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Женщине грозит штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы до 2 лет или принудительные работы до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.