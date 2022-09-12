В Шиловском районе неудачливый рыбак застрелил быка

В Шиловском районе мужчина, у которого не задалась рыбалка, застрелил на пастбище быка, разделал и увёз тушу.

Преступление раскрыли сотрудники межмуниципального отдела МВД Шиловский, – сообщает УМВД по Рязанской области. Полицейские по следам крови нашли и задержали подозреваемого в краже быка с пастбища возле села Нармушадь.

35-летний житель Шиловского района сообщил правоохранителям, что с этого пастбища исчез молодой бык. По словам мужчины, ночью его разбудил звук выстрела со стороны пастбища. Приехав на место для проверки, животновод не досчитался одного быка.

На месте происшествия оперативники обнаружили следы крови и нашли место, где был убит бык. Тушу животного злоумышленник оттащил в лесопосадку, где разделал на куски и увёз на машине.

По следу машины полицейские вышли к дому жителя села Нармушадь и во дворе увидели автомобиль. В багажнике оказалась разделанная туша пропавшего быка. Подозреваемого, 57-летнего мужчину, задержали.

Предварительно установлено, что той ночью злоумышленник возвращался на машине с неудачной рыбалки. Увидев на пастбище бычка, он решил компенсировать неудачу на рыбалке и застрелил животное из зарегистрированного ружья. Тушу мужчина разделал и отвёз домой, однако в холодильник перенести его не успел: его задержали полицейские.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого.