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Общество

В Шилово может появиться ледовая арена

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков посети Шиловский район, обсудил с главой Сергеем Стерликовым развитие муниципалитета и выполнение поручений. По программе «Формирование комфортной городской среды» в районе начали приводить в порядок набережную Оки. Завершился первый этап ремонта дороги по Советской улице. В селе Берёзово после реконструкции открылся обновлённый дом культуры. Жители Шилова благоустроили памятные места, посвящённые Великой Победе.

Глава области посетил школу в селе Мосолово. Здание в 2017 году привели в порядок совместно с компанией «Транснефть — Верхняя Волга». В школе созданы все условия для учёбы: современные кабинеты и оборудование, спортивный и актовый залы. Благодаря нацпроекту «Образование» в школе работают центр цифрового образования и центр «Точка роста».

«Посетил сыроварню «Брыкин Бор», чья продукция поставляется в федеральные торговые сети и в магазины Рязани. Вижу, что здесь все делается с большой душой. Руководство компании планирует расширяться и осваивать новые сорта», — отметил Павел Малков.

Губернатор подчеркнул, что Шиловский район последовательно развивается. Растёт промышленность и доходы местного бюджета. Планов много, в том числе новая производственная площадка появится в посёлке Лесной, будет развиваться социальная и коммунальная инфраструктура по всему району. Будем проектировать бассейн в Лесном, обсуждаем строительство ледовой арены в Шилово, продолжим благоустройство и ремонт дорог.

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© Информационное агентство 7info

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