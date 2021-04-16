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В Шиловском районе Hyundai Accent насмерть сбил 60-летнего мужчину

Елена Лобанова
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области
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В четверг, 15 апреля, в Шиловском районе Hyundai Accent насмерть сбил 60-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

ДТП произошло примерно в 01:10 на 289-м километре автодороги М-5 «Урал». За рулем иномарки находился 45-летний житель Оренбургской области. Участок трассы, где произошло ДТП, не был освещен. Во время движения Hyundai Accent по правому краю проезжей части шел 60-летний житель Путятинского района. 

— Пешеход скончался на месте от полученных травм. Водитель и 47-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении. 

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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