В Шиловском музее открылась выставка палеонтологических находок

В Шиловском музейном комплексе открылась выставка «В белокаменном море» с палеонтологическими находками. Об этом сообщается в группе музея во ВКонтакте.

На выставке представлены окаменелости, которые рассказывают о древнейшей истории земель Рязанщины, о тех временах, когда здесь находилось огромное море. Возраст некоторых экспонатов составляет более 310 миллионов лет.

В музее представлены кораллы, раковины моллюсков, отпечатки рыб, раковин головоногих моллюсков. Особенно интересны останки морских рептилий — гигантских плезиозавров и ихтиозавров.

Уточняется, что находки были привезены на выставку с экспедиций 2021 года. В дальнейшем планируется расширение экспозиции о геологической истории региона.