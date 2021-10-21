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Четверг, 21 октября, 2021
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В Шиловском музее открылась выставка палеонтологических находок

Александр Ильин
Фото: VK.com / Шиловский "Музейный комплекс"

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В Шиловском музейном комплексе открылась выставка «В белокаменном море» с палеонтологическими находками. Об этом сообщается в группе музея во ВКонтакте. 

На выставке представлены окаменелости, которые рассказывают о древнейшей истории земель Рязанщины, о тех временах, когда здесь находилось огромное море. Возраст некоторых экспонатов составляет более 310 миллионов лет. 

В музее представлены кораллы, раковины моллюсков, отпечатки рыб, раковин головоногих моллюсков. Особенно интересны останки морских рептилий — гигантских плезиозавров и ихтиозавров. 

Уточняется, что находки были привезены на выставку с экспедиций 2021 года. В дальнейшем планируется расширение экспозиции о геологической истории региона. 

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