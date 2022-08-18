Татьяна Проводина

В Шилово росгвардейцы задержали и передали полицейским подозреваемого в наркопреступлении

Фото с сайта Управления Росгвардии по Рязанской области

При себе у местного жителя 1984 года рождения был синтетический наркотик массой 0,21 грамма.

Внимание сотрудников вневедомственной охраны по Рязанской области во время патрулирования в р.п. Шилово привлёк подозрительный мужчина, который при появлении росгвардейцев засуетился и попытался скрыться. Гражданина задержали для установления личности.

При досмотре у него нашли замотанный в изоленту свёрток с порошкообразным белым веществом. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

Как показала позже экспертиза, в свёртке находилась «синтетика» массой 0,21 грамма.

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