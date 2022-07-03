В Шилово нетрезвый водитель въехал в дерево, 3 человека пострадали.

Инцидент произошёл сегодня около 3:25 вблизи д. 102 по улице Советской в Шилово. 21-летний водитель Volkswagen Jetta в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и въехал в дерево. Об этом сообщили в ГИБДД.

Концентрация алкоголя в крови водителя составила 0.552 мг/л. Мужчина не выбрал безопасную скорость движения.

Водитель и два пассажира иномарки, мужчины 22 и 18 лет, получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

По факту происшествия проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия ДТП.