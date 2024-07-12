В шести школах Рязани откроются психолого-педагогические классы

С 1 сентября 2024 года у рязанских школьников появится возможность получить основы психолого-педагогического образования, не покидая стен школы. Классы психолого-педагогической направленности откроются в школах № 8, 34, 44, 63, 60/61 и 76. Об этом сообщается на сайте администрации.

Данные классы направлены на то, чтобы научить учеников понимать основы детской психологии и педагогики, решать педагогические задачи, развиваться интеллектуально, культурно и нравственно, определяться с выбором будущей профессии.

Ученики психолого-педагогических классов смогут «примерить» на себя разные профессии: помощник классного руководителя, вожатый, воспитатель, учитель начальных классов, организатор школьных мероприятий. Обучение в таких классах станет преимуществом при поступлении в педагогические вузы.

Количество мест в психолого-педагогические классы ограничено.