Вторник, 14 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Шацком районе закрыто движение автотранспорта по двум мостам

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В понедельник, 13 марта, в Шацком районе закрыли движение автомобилей по двум наплавным мостам через реку Цна.

Как пишет издательство «Пресса» со ссылкой на администрацию Шацкого района, это сделано из-за пропуска талых вод. Речь идёт о дорогах Польное Ялтуново – Лесное Ялтуново и Купля – Выша.

Пешеходы могут передвигаться по этим мостам. Отмечается, транспортное сообщение между населёнными пунктами района идёт по постоянному мосту через Цну в селе Лесное Конобеево. Наплавной мост в селе Старочернеево работает в штатном режиме.

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