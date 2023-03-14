В Шацком районе закрыто движение автотранспорта по двум мостам

В понедельник, 13 марта, в Шацком районе закрыли движение автомобилей по двум наплавным мостам через реку Цна.

Как пишет издательство «Пресса» со ссылкой на администрацию Шацкого района, это сделано из-за пропуска талых вод. Речь идёт о дорогах Польное Ялтуново – Лесное Ялтуново и Купля – Выша.

Пешеходы могут передвигаться по этим мостам. Отмечается, транспортное сообщение между населёнными пунктами района идёт по постоянному мосту через Цну в селе Лесное Конобеево. Наплавной мост в селе Старочернеево работает в штатном режиме.