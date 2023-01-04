В Шацком районе скончалась 100-летняя ветеран ВОВ Мария Ивановна Тимохина

В селе Новочернеево Шацкого района Рязанской области 3 января, на 101 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Ивановна Тимохина. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

На фронт Мария ушла в 1943 году, девушке тогда было 20 лет. Служила в зенитном расчёте, награждена медалью «За отвагу».

После войны Мария Ивановна работала в швейной артели в родном селе, воспитала с мужем двоих детей. Столетие отметила в марте 2022 года.

На данный момент в Шацком районе проживают два ветерана ВОВ — Василий Богатов из Чёрной Слободы и Дмитрий Трохин из Новософьино.