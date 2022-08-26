В Шацком районе руководителя предприятия будут судить за сокрытие денег

В Шацком районе завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из предприятий, обвиняемого в сокрытии денег от налоговой службы (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, обвиняемый с августа 2017 по декабрь 2020 года рассчитывался с кредиторами через кассу, не используя расчётный счёт. При этом руководитель знал, что предприятие имеет долг по налогам. В общей сложности он скрыл более 2 миллионов рублей.

Во время следствия мужчина возместил ущерб.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

Уголовное дело передано в суд.