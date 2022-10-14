В Шацком районе Рязанской области мобилизовали более 100 человек

Обсудили с военкомом Шацкого района О.Н. Прониным вопросы частичной мобилизации. В районе призвали больше 100 человек.

С самого первого дня частичной мобилизации именно в Шацком военкомате было организовано медицинское обследование. При мне пришли двое мужчин с женами и медицинскими документами, подтверждающие заболевания. Они будут направлены на лечение и дополнительное обследование.

Сегодня будет отправка в Учебный центр призванных мужчин. Каждые проводы — торжественные, вне зависимости от количества призванных граждан. Гимн, напутственные слова военкома, главы Администрации г. Шацка, благословение отца Филиппа, «Прощание Славянки» и обязательный продуктовый набор в дорогу.

В каждом военкомате я встречаю человечность и внимательное отношение к призываемым гражданам и их родственникам. Номер мобильного телефон военкома есть у каждого жителя Шацкого района. Звонят в любое время суток. Олег Николаевич поделился, что в 3 часа ночи позвонила испуганная женщина, сообщила, что кто-то стучится в дверь, а муж мобилизован. Телефон военкома первый в списке, поэтому позвонила ему. Помог. По-другому он не может.

Здание военкомата старое, требует ремонта. Должны были переехать в новое здание. Не успели. Началась частичная мобилизация. Не до переезда. В коллективе в основном женщины, некоторые работаю в военкомате более 35 лет. Сейчас работы особенно много, но ведется она индивидуально с каждым человеком, получившим повестку, консультируют, разъясняют.

Со слов Олега Николаевича, все призванные мужчины мотивированы и идут с четким пониманием, что они сейчас нужны Родине и вернутся только с Победой!

Выскажу просьбу всех военкомов Рязанской области: если вы полагаете, что не можете быть мобилизованы, предоставляйте в военкомат подтверждающие документы. Вы значительно упростите работу военкоматов, и сохраните нервы себе и своим родным.