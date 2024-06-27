В Шацком районе простились с погибшим на СВО Алексеем Рахманиновым

В четверг, 27 июня, в Шацком районе Рязанской области простились с погибшим во время проведения специальной военной операции Алексеем Алексеевичем Рахманиновым. Об этом сообщает официальный паблик местной администрации ВКонтакте.

Рахманинов родился в 1971 году, жил в селе Федяево. На службу по контракту отправился в 2024 году. Служил наводчиком-оператором мотострелкового отделения. 15 июня боец героически погиб при выполнении боевого задания.

Алексей посмертно награждён орденом Мужества.

Похороны бойца прошли с соблюдением воинских почестей.