Четверг, 27 июня, 2024

В Шацком районе простились с погибшим на СВО Алексеем Рахманиновым

Автор: 7info

Опубликовано

В четверг, 27 июня, в Шацком районе Рязанской области простились с погибшим во время проведения специальной военной операции Алексеем Алексеевичем Рахманиновым. Об этом сообщает официальный паблик местной администрации ВКонтакте.

Рахманинов родился в 1971 году, жил в селе Федяево. На службу по контракту отправился в 2024 году. Служил наводчиком-оператором мотострелкового отделения. 15 июня боец героически погиб при выполнении боевого задания.

Алексей посмертно награждён орденом Мужества.

Похороны бойца прошли с соблюдением воинских почестей.

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