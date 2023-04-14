В Шацком районе москвич оштрафован за угрозу полицейским

В Шацком районе москвича, угрожавшего полицейским, оштрафовали по приговору суда. Подробности привели в районной прокуратуре.
В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела в суде установлено, что 27 августа 2022 года мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, чтобы его не привлекли к административной ответственности. Препятствуя законным требованиям сотрудников Госавтоинспекции, гражданин угрожал им применением насилия.
Прокуратура в Шацком районном суде поддержала гособвинение по уголовному делу о совершении угрозы применения насилия в отношении представителя власти.
Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
6 апреля 2023 года суд признал гражданина виновным в совершённом преступлении и назначено штраф в размере 50 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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