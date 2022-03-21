В Шацке полицейский отказался от взятки, предлагаемой водителем

С начала 2022 года в Рязанской области сотрудников Госавтоинспекции пытались подкупить 37 раз, заведено 7 уголовных дел, сообщила 21 марта пресс-служба регионального УМВД.

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Очередная попытка дать взятку произошла в Шацке. 19 марта на трассе М5 «Урал» 55-летни житель Московской области выехал на встречную полосу. Чтобы избежать наказания, водитель предложил инспектору ГИБДД 15 тысяч рублей.

Полицейский сообщил о попытке подкупа начальству. Проводится проверка. В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ.