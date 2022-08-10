В Шацке подростков-хулиганов обязали отремонтировать сломанную лавочку

В Шацке хулиганов обязали отремонтировать сломанную ими лавочку, пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошёл в местном парке. Компания из трёх молодых людей села на лавочку и, упираясь ногами в землю, начала шатать ее до тех пор, пока она не сломалась.

Вычислить хулиганов удалось благодаря камерам видеонаблюдения. В тот же день их вызвали в инспекцию по делам несовершеннолетних. Свою вину хулиганы признали. Полицейские обязали ребят восстановить испорченную лавочку.

Подросткам удалось починить лавочку и установить её на прежнее место.