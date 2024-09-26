Четверг, 26 сентября, 2024

В сгоревшей возле ЦПКиО машине погиб 19-летний военнослужащий

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В смертельной аварии, которая произошла ночью 26 сентября возле входной группы Центрального парка культуры и отдыха, погиб 19-летний военнослужащий. Об этом YA62.ru рассказала его тетя.

Напомним, 26 сентября в 00:30 около дома №17/2 по улице Братиславской в Рязани водитель автомобиля «Ауди 100» совершил наезд на припаркованный автомобиль «Шкода Октавия». После этого иномарка продолжила движение, врезалась во входную группу парка и загорелась. Водитель погиб.

Тетя погибшего рассказала, что ее племянник родом из Рыбновского района, однако в последнее время жил в Рязани. Он был на СВО, а после ранения заключил контракт с военной частью в Рязани. Накануне трагедии они разговаривали по телефону, ничего не предвещало беды.

У погибшего пропал военный жетон. Тетя погибшего просит тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении жетона, звонить по телефону: 8-953-731-96-98, Мария.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Ростелеком» предлагает своим клиентам проверить данные на утечки

Яна Кошкина станет главой города в новом фильме ТНТ «Мэр поневоле»

«Первая помощь с Анфисой Чеховой»: серия короткометражек о правилах безопасности на работе выходит на ТВ

В РязГМУ прошла церемония гашения марки, посвящённой физиологу Ивану Павлову

Водители в Рязани игнорируют круговое движение на проезде Шабулина

В Чучковском районе прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

Игумен Лука объяснил, в чём разница между душевностью и духовностью

В Рязани врачи спасли женщину, едва не сгоревшую заживо

В Кадоме в аварии пострадал 16-летний пассажир мотоцикла

Работать в православный праздник — проблема или нет? Объясняет рязанский священник

Опергруппа опровергла информацию о звонках рязанцам из военкомата

В Рязани прошёл День Александро-Невского района