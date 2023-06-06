Вторник, 6 июня, 2023
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В Северодвинске начался суд над гаишниками после скандала с помощником прокурора

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В Северодвинске стартовал суд над бывшими сотрудниками ГИБДД, которых уволили после того, как в феврале они остановили помощника военного прокурора Кирилла Богатикова, пишет 29.RU.

Уголовное дело направили в суд в апреле. Обвиняемыми выступают Александр Овсянников и Дмитрий Гришин. Им грозит от трех до десяти лет колонии за превышение должностных полномочий.

На скандальном видео, появившемся весной, два сотрудника ДПС останавливают водителя — они заподозрили, что он нетрезв. Сам мужчина сказал, что работает в военной прокуратуре.

Сотрудников ГИБДД после инцидента уволили с формулировкой «за проступок, порочащий честь сотрудников МВД». Богатикова лишили водительских прав на полтора года за отказ проходить медосвидетельствование. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

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