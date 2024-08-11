В Сети завирусился измененный хит «Шамана» в честь Курской области

В социальный сетях набирает популярность новая версия хита певца Shaman «Я русский», сделанная в поддержку жителей Курской области.
Ролик опубликовал в телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
В припеве песни вместо «я русский» поется «я курский» в знак поддержки жителей приграничного региона.
На кадрах можно увидеть раздачу гуманитарной помощи, доноров крови и спасателей.
Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области во вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.
Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.