Воскресенье, 11 августа, 2024

В Сети завирусился измененный хит «Шамана» в честь Курской области

Автор: powder

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В социальный сетях набирает популярность новая версия хита певца Shaman «Я русский», сделанная в поддержку жителей Курской области.

Ролик опубликовал в телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

«Я – Курский! Спасибо всем, кто молится за Курскую область и помогает нам чем только можно!» – говорится в публикации.

В припеве песни вместо «я русский» поется «я курский» в знак поддержки жителей приграничного региона.

На кадрах можно увидеть раздачу гуманитарной помощи, доноров крови и спасателей.

Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области во вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.

Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.

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