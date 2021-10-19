В Сети обнаружили видео с биатлонисткой, подозреваемой в ритуальном убийстве 15-летнего рязанца

Пользователи YouTube нашли на видеохостинге телесюжет о биатлонистке Марии Корнеевой, появившийся ещё 10 лет назад. Тогда девушка носила девичью фамилию Пяткина.

Сюжет выпустило Раменское телевидение в преддверии соревнований по ачери-биатлону в Токио, на которые спортсменка должна была отправиться.

В ролике тренер Марии рассказал, что девушка выросла в многодетной семье и что у неё имеются проблему с воспитанием: в детстве она дралась со сверстниками. Родители подчёркивают, что отдали дочь в спорт из-за энергичности.

Напомним, Марию Корнееву подозревают в ритуальном убийстве 15-летнего рязанского мальчика. Вину она не признаёт.