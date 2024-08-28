В селе Тюшево под Рязанью готовят к открытию новую школу

В День знаний в селе Тюшево Рязанского района откроют долгожданную новую школу, сообщает ГТРК «Ока».

Современное здание с просторными классами, удобной мебелью и новейшим оборудованием готово принять учеников. Строительство школы стало настоящим испытанием — сроки были сорваны, а подрядчика пришлось менять, но теперь сотрудники с радостью наводят последний лоск перед торжественным открытием.

«Мы не снизили планку ни в олимпиадном движении, ни в учебных успехах. Наши дети продолжали учиться в нормальных условиях, даже когда школа была на реконструкции. Теперь мы все живём в ожидании, когда дети войдут в новую школу с горящими глазами. Очень надеюсь, что всё, что мы для них сделали, замотивирует их на успехи», — делится директор школы Людмила Тихомирова.

Школьные помещения впечатляют: классы начальных классов площадью более 50 квадратных метров, игровая комната для продлёнки, светлые стены, функциональная мебель — всё продумано для удобства и комфорта учащихся. Библиотека разделена на три сектора с выделенным компьютерным отсеком для работы с электронной литературой. Актовый зал избавит школу от необходимости проводить мероприятия в рекреациях, а практически готовая столовая ожидает последних штрихов.

Учебные кабинеты также оборудованы по последнему слову: учитель технологии разделила своё помещение на зоны для черчения, шитья и готовки, чтобы ученики могли заниматься в комфортных условиях.

С момента начала реконструкции в ноябре 2022 года прошло немало времени. Работы фактически начались только в апреле 2023 года, что привело к значительным задержкам. Ученикам и учителям пришлось временно переехать в рязанскую школу № 30. Однако, несмотря на все трудности, новое здание полностью готово к встрече учеников, и теперь осталось лишь дождаться 2 сентября, чтобы 326 стойких учеников смогли войти в свои новые классы.