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Вторник, 18 января, 2022
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В селе под Рязанью бешеная собака напала на хозяйку

Александр Ильин

В селе Кривское Сараевского района Рязанской области бешеная собака укусила свою хозяйку, сообщает ИД «Пресса». 

Инцидент случился 9 января. По словам женщины, сначала она заметила агрессивное поведение собаки. Через некоторое время животное вовсе укусило её за ногу. 

На следующей день собаку изолировали на ветеринарной станции. Через три дня она погибла. После проведённого исследование выяснилось, что питомец болел бешенством. 

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Скоро в селе установят карантин. Сейчас там проводят противоэпизоотические и профилактические мероприятия. 

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