В Сасовском районе задержан пьяный водитель на ВАЗ-2112

В селе Саблино Сасовского района Рязанской области полиция поймала 24-летнего водителя на ВАЗ-2112, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Водителю предложили пройти освидетельствование на алкотестере, по результатом которого выявили 0,559 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Санкции по статье предусматривают штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.