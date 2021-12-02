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Четверг, 2 декабря, 2021
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В Сасовском районе задержан пьяный водитель на ВАЗ-2112

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

В селе Саблино Сасовского района Рязанской области полиция поймала 24-летнего водителя на ВАЗ-2112, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Водителю предложили пройти освидетельствование на алкотестере, по результатом которого выявили 0,559 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Санкции по статье предусматривают штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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