В Сасовском районе задержали нетрезвого водителя

В селе Темгенево Сасовского района сотрудники ДПС задержали 48-летнего мужчину, севшего за руль в нетрезвом виде. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские остановили автомобиль ВАЗ, за рулём которого находился местный житель с признаками опьянения. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование. По его итогам обнаружено состояние опьянения: 0,912 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На водителя составили протокол, его ждёт 30 тысяч рублей штрафа, лишение прав.