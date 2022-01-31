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Понедельник, 31 января, 2022

В Сасовском районе задержали нетрезвого водителя

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В Сасовском районе задержали нетрезвого водителя

7info
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В селе Темгенево Сасовского района сотрудники ДПС задержали 48-летнего мужчину, севшего за руль в нетрезвом виде. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские остановили автомобиль ВАЗ, за рулём которого находился местный житель с признаками опьянения. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование. По его итогам обнаружено состояние опьянения: 0,912 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На водителя составили протокол, его ждёт 30 тысяч рублей штрафа, лишение прав.

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